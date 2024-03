Poste Italiane lancia nuove iniziative per la parità di genere in occasione della Festa del papà

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia la festa del papà promuovendo in provincia di Cuneo una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente la vita professionale dei propri dipendenti l’’Azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze e le qualità acquisite durante l’esperienza genitoriale.

Fulvio Gallo compirà 50 anni a maggio e, 15 mesi fa, è diventato papà di una splendida bambina, Amèlie: “Avere avuto una bimba alla mia età – spiega l’operatore di sportello cuneese – mi permette di reinventarmi ogni giorno. E’ una sorpresa continua, la vedo crescere e cambiare, settimana dopo settimana”.

Gallo e la sua compagna si sono conosciuti una decina di anni fa e Amèlie è nata quando le speranze si stavano affievolendo sempre più: “Per fortuna la nostra gioia è arrivata. Di sicuro non la forzerò in niente, vorrei che seguisse sempre la sua indole. Se fra vent’anni mi dirà che vorrà entrare in Poste Italiane? Il mio augurio è che possa essere ancora una azienda sicura, visto che a me ha permesso di comprare casa e costruirmi una famiglia”.

Fulvio Gallo, negli anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento, grazie al suo lavoro: “Sono applicato per tre giorni a settimana a Sanfront, gli altre tre a Melle, dove dirigo l’ufficio. Sono tutte vallate in cui il mio ruolo è molto riconosciuto e mi sento utile per la comunità”