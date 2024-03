Volley: tutto pronto a Mondovì per l'edizione 2024 di "Che campioni in campo”

Torna anche quest’anno la bella manifestazione “che campioni in campo”, che lega il mondo della scuola a quello del volley monregalese di Serie A.

Grazie all’organizzazione degli insegnanti di scienze motorie di Mondovì, martedì 19 marzo il PalaManera accoglierà 12 squadre/classi che scenderanno in campo accanto ad una pumina della LPM BAM Mondovì di Serie A2 femminile.

L’evento, patrocinato dal Comune di Mondovì ed in collaborazione con la società sportiva LPM pallavolo, è ormai diventato un “classico” per gli studenti delle scuole di Mondovì, che aspettano da mesi di poter giocare sottorete insieme alle “campionesse”, impegnate nel ruolo di libero.

Le 12 squadre che si sfideranno, dopo aver superato la fase inter scolastica, saranno divise in tre gironi da quattro.

Ecco i gironi e gli accoppiamenti con le campionesse della LPM BAM Mondovì

Girone A

4^ A Liceo Scienze Applicate Cigna - Kristin Lux

4^ A Alberghiero Giolitti - Alice Farina

3^B Liceo Scienze Umane Vasco - Valeria Pizzolato/Aurora Noviello

4^A Odontotecnici Garelli - Clara Decortes

Girone B

4^A Classico Vasco - Veronica Allasia

4^ A Meccanica Cigna - Miriana Manig

4^R Scientifico Vasco - Alessia Marengo

3^E Alberghiero Giolitti - Bianca Lapini

Girone C

4^T Scientifico Sportivo Vasco - Chiara Riparbelli

4^ A Costruzioni, Ambiente, Territorio Baruffi - Salì Coulibaly

3^B Agrario Giolitti - Agata Tellone

3^E Linguistico Vasco - Laura Grigolo

L’appuntamento è dunque per martedì 19 marzo, dalle ore 8.00 al PalaManera.