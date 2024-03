Incidente mortale Casilina, trovato senza vita il quarto uomo a bordo auto rubata

(Adnkronos) - E' stato trovato senza vita, a 300 metri dal luogo dell'incidente avvenuto sabato sera in via Casilina, il quarto uomo a bordo della Bmw rubata che si è ribaltata all’altezza del comune di Segni, al km 52.500, in direzione Anagni-Colleferro, prendendo fuoco subito dopo.

Si tratta di un 33enne albanese, connazionale degli altri tre che si trovavano con lui, dei quali solo uno è sopravvissuto, ricoverato all'ospedale di Colleferro. Il suo corpo è stato trovato grazie alla denuncia presentata da una donna che ha detto ai carabinieri di non avere più notizie del compagno, in compagnia delle vittime dell'incidente.