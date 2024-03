Saluzzo, è Giovanni Damiano il candidato del centrodestra alla guida del municipio

Sarà Giovanni Damiano il candidato del centrodestra saluzzese alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi.

La scelta è quella presa nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, dai vertici provinciali di Fratelli d’Italia, chiamati a individuare il candidato saluzzese sulla base dell’intesa stabilita con la riunione che venerdì scorso aveva messo di fronte i vertici regionali dei partiti di centrodestra col coordinatore regionale di Fdi Fabrizio Comba e il suo vice, il capogruppo in Regione Paolo Bongioanni, il ministro Paolo Zangrillo e il presidente della Regione nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati nonché segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari.

Nel corso dello stesso incontro era stata data delega e diritto di scelta del candidato sindaco per la città di Saluzzo a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, nella veste della Federazione provinciale e del suo presidente William Casoni, hanno così operato la propria scelta caduta su Damiano, "candidato di coalizione, supportato da tutto il centro-destra unito e dalle liste civiche saluzzesi", ritenuto "la sintesi ideale delle esigenze di cambiamento richieste dai cittadini e delle competenze, moralità e capacità individuali proprie di una personalità trasversale, che saprà raccogliere su di sé il consenso della società civile".

La scelta arriva dopo il passo indietro comunicato nei giorni scorsi dall’avvocato Chiaffredo Peirone.

La presentazione ufficiale avverrà con un incontro in corso di programmazione per martedì 26 marzo, alle ore 21, in Saluzzo.