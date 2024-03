A Rittana l'Unione Montana presenta il progetto di valorizzazione della castanicoltura "ValOd'Oc"

Aperto a tutti gli interessati, ma soprattutto ai castanicoltori locali, lunedì 25 marzo alle ore 18 presso la Sala Polivalente di Rittana, l’Unione Montana propone un evento per presentare alla popolazione il progetto Alcotra “ValOd’Oc” finanziato dal programma europeo Alcotra e che vede come partner il Comune di Isola, Imprese Verde Cuneo e l’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie.



Come anticipa il nome del progetto, riassunto con l’acronimo “ValOd’OC”, l’ambito di azione è strettamente legato alla castanicoltura. Il progetto si propone di rilanciare la castanicoltura da frutto sull’area transfrontaliera, avviando un’azione integrata di qualificazione del prodotto e di organizzazione del processo, con la finalità di recuperare la cultura del castagno come attività economica e di sviluppare intorno ad essa una nuova filiera produttiva e di mercato, in grado di produrre reddito e occupazione.



Durante l’incontro si parlerà nel dettaglio delle azioni di progetto, anche con l’intervento di Impresa Verde di Coldiretti, dell’Università di Torino e del Centro Regionale di Castanicoltura che presenteranno le attività che metteranno in campo nei due anni di durata del progetto. Ci sarà infine la possibilità da parte del pubblico di porre domande o richiedere precisazioni sull’argomento.



L’appuntamento è per lunedì 25 marzo alle ore 18 presso la Sala Polivalente di Rittana (piazza Galimberti 7). Ci sarà inoltre la possibilità di assistere all’incontro anche in modalità a distanza tramite una diretta sul canale Youtube dell’Unione Montana Valle Stura.



Per eventuali altre informazioni l’Unione Montana Valle Stura è disponibile all’indirizzo mail: alcotra@vallestura.cn.it.