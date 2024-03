Ad Alba si sperimentano gli orologi intelligenti per aiutare gli anziani over 75

Sta andando avanti ad Alba il progetto sperimentale per aiutare le persone ultra 75enni che sono autosufficienti, ma vivono da sole: "Presto uscirà un bando specifico realizzato attraverso il Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe e Roero, per una sperimentazione innovativa su 50 anziani con degli orologi funzionali Tesisquare che, se indossati, permettono di essere sempre raggiunti, seguendo il proprio raggio di azione, e sono abilitati a chiamare automaticamente il 118 in caso di emergenza. Non dimentichiamo che ad Alba gli over 65 sono oltre 7000. La prossima settimana ho convocato i presidenti dei quartieri cittadini per spiegare loro il progetto e perché lo condividano con le famiglie che possano eventualmente avere necessità di questo servizio e candidarsi per il bando. L’iniziativa sarà sperimentale per un anno", spiega l'assessore Elisa Boschiazzo.

Continuano in città, intanto, le iniziative per gli anziani, non solo legate ai centri di incontro, come aggiunge l'assessore Boschiazzo: "Abbiamo previsto anche diversi approfondimenti legati al tema della salute e del benessere nella terza età".

Martedì 19 marzo nel centro di incontro di Via Rio Misureto alle ore 15, Gianluca Toselli, responsabile di medicina sportiva Asl Cn2, parlerà dei benefici dell'attività motoria nella terza età.

Martedì 14 maggio, sempre nello stesso centro di incontro e alle ore 15, Daniela Alessi, dirigente biologo presso il Dipartimento di prevenzione Asl Cn2, illustrerà il tema "La prevenzione degli incidenti domestici".