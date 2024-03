Alpinisti in un canalone ad Artesina: il loro recupero acrobatico finisce sulle pagine della BBC [VIDEO]

Notorietà fuori programma per le montagne di Artesina, che nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo sono state teatro del salvataggio operato dai Vigili del Fuoco a favore di tre alpinisti rimasti bloccati oltre i 2.200 metri di quota, nei pressi del lago Mondolè .

Per recuperare i malcapitati, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 63 da Torino e una squadra Saf dal Comando Provinciale di Cuneo, rendendosi protagonisti di un soccorso finito nientemeno che sulle pagine di BBC Online, il portale di informazione web della celebre BBC, l’emittente di Stato inglese, sotto al titolo "Climbers rescued from icy Italian mountain" ( qui ).

Un intervento eccezionale, filmato dalle telecamere installate sui caschi, che hanno permesso di vivere da vicino le imprese degli aerosoccorritori, tra verricello, picozze e montagne innevate.

Il salvataggio, un soccorso acrobatico a 2.300 metri di quota in un contesto ad elevato rischio valanghe, è finito anche sui principali tg nazionali, dove ha parlato uno dei vigili del fuoco intervenuto, Matteo Fogli. I tre snowborders salvati, vista la macchina dei soccorsi mobilitata per loro, non hanno potuto che scusarsi e ringraziare. "l loro grazie è stata la soddisfazione più grande", ha commentato Fogli al Tg1.

