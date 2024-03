Antenna 5G a Roddi, il Comune risponde: "Non concederemo il terreno per l'impianto"

Si arricchisce di nuovi elementi la vicenda relativa all'installazione dell'antenna 5G a Roddi. Dopo l'incontro pubblico che aveva visto i cittadini opporsi all'eventualità e far nascere un comitato apolitico Roddi Salute Pubblica per muoversi con iniziative e momenti di approfondimento contro la proposta, è stato il sindaco Roberto Davico a mandare un messaggio alla Società Inwit, responsabile dei lavori.

"Si comunica che, in riferimento alla richiesta ricevuta dal Comune per l'installazione di una nuova antenna 5G e a seguito del confronto pubblico con la cittadinanza, l'Amministrazione comunale non è disposta a concedere in locazione per il nuovo impianto un terreno di proprietà dell’Ente".

Il neocomitato Roddi Salute Pubblica ha, intanto, organizzato per venerdì 22 marzo alle ore 20.30 nel salone polifunzionale (presso la bocciofila in via Nuova 20) un incontro dal titolo "5G in arrivo: cosa cambia nel mondo delle telecomunicazioni". Il programma della serata tratterà diversi temi: Introduzione e basi fisiche, cos'è il 5G e cosa cambia, frequenze che curano e frequenze che fanno ammalare. Discussioni e conclusioni.