Catalogate le campane delle chiese di San Giovanni e di Santa Maria di Racconigi

La campana maggiore, nota DO#, è stata fusa nel 1821 dai fratelli Vallino di Bra e, come si legge dall'iscrizione, è dedicata a San Giovanni Battista "patrono principale della città di Racconigi".

Dopo San Giovanni i membri del gruppo si sono recati a Santa Maria maggiore per visionare il concerto ivi presente. Le cinque campane sono intonate in scala di DO diesis maggiore e sono collocate su un castello in ghisa costruito nel 1971. Il campanone è l'unica campana superstite del concerto originario ed è stato fusa dai fratelli Vallino di Bra nel 1894. E' dedicata al Corpo di Cristo e alle anime del Purgatorio. Le quattro campane minori invece sono state rifuse nel 1971 dalla fonderia pontificia Colbachini di Padova. Sul bronzo, oltre alla raffigurazione di diversi santi, è riportato lo stemma del fonditore con l'anno di realizzazione.