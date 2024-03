Cavalcaferrovia di San Michele Mondovì, procedono i lavori: posato il nuovo impalcato

È stato posato con un giorno di anticipo il nuovo impalcato del cavalcaferrovia sulla strada provinciale 34 di San Michele Mondovì, verso la valle Mongia.

L'intervento ha richiesto un investimento di circa 1 milione di euro, suddiviso a metà tra Rfi e Provincia nell’ambito di un lavoro di squadra tra la Direzione operativa Infrastrutture Territoriale di Torino di Rfi e il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Cuneo.

Il cantiere ha comportato l'interruzione del traffico ferroviario fino al 24 marzo nel tratto tra Mondovì e San Giuseppe di Cairo, con riprogrammazione del servizio con corse e modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza (per maggiori info consultare il sito aggiornato di Trenitalia).

"Ringrazio la ditta incaricata per l'intervento che sta svolgendo e che ha portato a termine già la prima fase dei lavori. - commenta il consigliere provinciale, Pietro Danna - "Chiediamo ai residenti ancora un po’ di pazienza in relazione ai disagi che la chiusura della provinciale comporta: si tratta di un prezzo necessario da pagare, ma che ci consentirà di restituire al territorio un’infrastruttura rinnovata, sicura e duratura nel tempo”.

Il cronoprogramma, con l'avvio del cantiere a gennaio, prevede il fine lavori verso il 28 del mese di giugno di quest'anno.