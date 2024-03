Cuneo, al "Bonelli" via alla mostra permanente su Nuto Revelli

Sarà inaugurato giovedì 21 marzo alle 17 nei locali dell’Istituto “Bonelli” di Cuneo l’allestimento permanente della mostra “Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini” curata da Paola Agosti e Alessandra Demichelis in occasione del centenario della nascita dello scrittore partigiano.



Dopo gli allestimenti itineranti realizzati nei mesi scorsi a Cuneo, Torino e in altre città piemontesi, i 23 pannelli che costituiscono la mostra saranno ora collocati in modo stabile nei corridoi dell’Istituto tecnico di Viale Angeli 12 grazie al progetto “Passaggio di testimone: Nuto Revelli, gli studi da Geometra e gli studenti di Cuneo” promosso dalla Fondazione Revelli con il contributo di Regione Piemonte e Comune di Cuneo.



Il progetto ha visto la collaborazione di numerosi soggetti - dall’Istituto storico della Resistenza di Cuneo al Collegio dei Geometri, dall’Istituto “Bonelli” al “Bianchi-Virginio” - e ha avuto come protagonisti gli studenti delle scuole coinvolte che con il tutoraggio dei loro insegnanti hanno curato i vari aspetti dell’allestimento, da quelli amministrativi a quelli più strettamente tecnici, fino a quelli relativi alla comunicazione.



E saranno ancora gli studenti, da adesso in poi, ad accompagnare i visitatori lungo il percorso della mostra alla scoperta della vicenda esistenziale, culturale e politica di Nuto Revelli, che il Bonelli – allora Istituto tecnico per Geometri - frequentò da ragazzo.



La mostra sarà visitabile su prenotazione telefonando allo 0171.692353 o inviando una mail all’indirizzo cntd04000p@istruzione.it.