Delegazione Valtanarina premiata al palasport di Cuneo in occasione del match della Gatte contro Chieri

In occasione del match di domenica scorsa che ha visto scendere in campo le Gatte della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo contro la Reale Mutua Chieri.

Al termine della partita Ivan Botta, CEO della ISILINE con le giocatrici Serena Scognamillo ed Alice Tanase (ex pumina) hanno premiato con la maglia del libero brandizzata e sponsorizzata da Isiline al sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris e all'assessore Pierandrea Camelia, intervenuto in rappresentanza del sindaco di Garessio Ferruccio Fazio.

Insieme alle rappresentanze delle due amministrazioni era presente anche Piergiorgio Cagna, presidente del Volley Alto Tanaro che, lo scorso anno, ha compiuto trent'anni di attività sportiva a favore dei giovani e delle giovani dell'Alta Valle Tanaro.

Dalla delegazione valtanarina sono stai offerti in omaggio i garessini che si spera siano di buon auspicio per la meritata salvezza per la massima squadra del volley femminile cuneese.