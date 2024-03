Intervento per la posa di reti paramassi sulla Provinciale 11 tra Cortemilia e Perletto

Proseguono gli interventi della Provincia per la messa in sicurezza di tratti della viabilità provinciale. Da ieri, lunedì 18 marzo, sono in corso i lavori sulla strada provinciale 11 nei comuni di Cortemilia e Perletto per la stabilizzazione di un pendio con la posa di reti paramassi e il ripristino di quelle esistenti danneggiate.

La ditta appaltatrice è la Dallapè Consolidamenti srl di Dro (Trento). L’intervento, dal costo di 500 mila euro, è finanziato con fondi Pnrr Missione 2, componente 4.

Il traffico sulla provinciale nel tratto interessato dal cantiere sarà regolato a senso unico alternato per tutta la durata dei lavori previsti fino al 6 agosto prossimo.