Inaugurata a Mondovì la sedia rossa della Cisl “Per non diventare invisibili”

Un posto occupato per chi non c'è più. È stata inaugurata questa mattina, martedì 19 marzo, nella sede Cisl di Mondovì, in corso Statuto, una sedia rossa dedicata al ricordo di tutte le donne vittime di violenza.

L'iniziativa, promossa nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere “Per non diventare invisibili” ideata dai Pensionati Cisl Piemonte, è stata adottata anche in Granda, con il coinvolgimento dei maggiori centri della Provincia: Cuneo, Alba, Bra, Ceva, Savigliano, Saluzzo, Mondovì e nella giornata di domani, anche Fossano.

"Il posto occupato - ha spiegato Matteo Galleano, segretario generale Fnp Cisl Cuneo - è una sedia rossa lasciata vuota e idealmente occupata da donne che, vittime di violenza, non hanno più la possibilità di sedersi al cinema, a teatro, su un tram, in metro ecc… Donne che devono essere ricordate e non dimenticate, perché le loro storie siano monito per noi".

All'inaugurazione è intervenuta, in rappresentanza del Comune, l'assessore alle Pari opportunità, Francesca Bertazzoli che ha rinnovato l'impegno nella lotta alla violenza: "Come amministrazione vi ringraziamo per aver promosso questa iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza di genere, tema sul quale stiamo lavorando con la collaborazione delle associazioni e sul quale siamo molto attenti. Proprio in questo senso è stata creata e opera la Consulta Femminile Comunale con la quale vengono promosse occasioni di incontro e sensibilizzazione".

Lina Simonetti, Segreteria di Fnp Cisl Pensionati e Tiziana Mascarello segreteria territoriale della Cisl Cuneo hanno poi dato lettura di un brano tratto dal libro "Ferite a morte", invitando i presenti a riflettere sull'importanza dell'educazione, del dialogo e della prevenzione.

"Siamo di fronte a un problema culturale enorme, - ha aggiunto Tiziana Mascarello, portando i saluti di Enrico Solavaggione segretario generale della Cisl Cuneo - bisogna iniziare a diffondere la cultura del rispetto partendo dai più giovani, promuovendo il rispetto per l’altra persona, l’affettività, l’empatia".

"Abbiamo accolto questo progetto - ha spiegato Lina Simonetti - in continuità al progetto delle panchine rosse avviato nel 2021. A differenza delle panchine, il cui messaggio è rivolto verso l’esterno in modo prevalente, il posto occupato è innanzitutto una riflessione interna alla nostra organizzazione. Come Cisl siamo portatori di valori e di idee e sul tema della violenza di genere abbiamo una responsabilità importante verso i nostri associati, nei luoghi di lavoro. I numeri del fenomeno sono impressionanti. Numeri che si “sconfiggono” anche con i piccoli gesti, anche interrogando noi stessi rispetto ai nostri atteggiamenti quotidiani. E questo posto vuoto è un pungolo costante alla nostra memoria ed al nostro agire”.