Savigliano: mercoledì e giovedì via Grassi chiude al traffico per lavori

Via Grassi chiude al traffico per due giorni. Dalle 7 alle 17 di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, la centrale via Luigi Grassi – nel tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e via Alessandro Ferreri – sarà chiusa al transito per tutte le categorie di veicoli.

Il motivo è il ripristino del porfido del manto stradale.

Come prevede un'apposita ordinanza, sarà contestualmente invertito il senso unico di circolazione in via Tapparelli, nel tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e via Ferreri, con obbligo di svolta a sinistra in quest'ultima via per coloro che provengono da piazza Cesare Battisti.

Sarà istituito anche l'obbligo di svolta a destra in via Ferreri per coloro che transitano in via Tapparelli provenendo da piazza Molineri (direzione ovest).

Infine, per tutta la durata dei lavori, sarà sospesa la Zona Traffico Limitato in via Vittorio Alfieri e via Tapparelli.

Tutti i cambiamenti alla viabilità saranno indicati dall'apposita segnaletica.