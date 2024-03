Chiuso ad Alba affittacamere vicino alla stazione. "Quindici inquilini in una situazione di degrado"

Una situazione che non era più sostenibile, sia a livello di sicurezza, che a livello di condizioni igienico-sanitarie: con un'apposita ordinanza il sindaco di Alba Carlo Bo ha chiuso l'affittacamere, di fianco alla stazione, dietro ai giardini pubblici. La struttura, che è di proprietà della Rete ferroviaria italiana, era gestita da un noto professionista albese.

A raccontare il contesto degli ultimi mesi è l'assessore alla Sicurezza Lorenzo Barbero: "Il gestore aveva una regolare licenza come affittacamere, ma per diverso tempo si sono verificate situazioni al limite della legalità, con contratti irregolari, un continuo viavai, condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. E un po' di tempo che, come Amministrazione, stavamo vigilando la situazione e abbiamo deciso di far intervenire l'Asl e la questura per un sopralluogo. Si è potuto verificare che non c'erano le condizioni igieniche sanitarie adeguate e sono emerse diverse irregolarità per quanto riguarda la sicurezza, la registrazione degli occupanti, i regolari contratti di locazione".

Ora per il futuro si sta valutando la politica dei piccoli passi. Prosegue Barbero: "Faremo uno sgombero graduale dei 15 occupanti, per la maggior parte stranieri. La nostra priorità è quella di trovar loro una sistemazione, dopo di che proseguiremo con la chiusura della struttura. Abbiamo già provveduto a revocare la licenza al locatario. Nel futuro è quello di prendere Comune la gestione diretta di questo locale e di trasformarlo in un ostello della gioventù o realizzare delle camere per persone che hanno bisogno di una sistemazione di emergenza".

Sull'argomento è intervenuto con una nota il collettivo albese Mononoke, da sempre sensibile all'emergenza abitativa e alle difficoltà dei migranti e dei braccianti. "Gli inquilini hanno già pagato il canone per tutto il mese di marzo, ma, oltre a non avere né acqua né luce da ben due settimane, continuano a ricevere visite giornaliere di polizia e carabinieri: li esortano ad abbandonare il posto, senza tuttavia fornire un'alternativa. Molti affittuari lamentano il fatto che, se avessero alternative, non esiterebbero ad abbandonare quel degrado, ma alternative non esistono. Il comune è immobile, i privati sono lungi dall'affittare casa a stranieri, anche se dotati contratti lavorativi a tempo indeterminato. Da settembre scorso è la terza volta che l'amministrazione Bo, insieme con la questura e le istituzioni connesse, di fronte a una situazione emergenziale agisce con la forza, prima minacciando, poi effettuando sgomberi. Pretendiamo che le amministrazioni albesi investano in edilizia pubblica e affrontino il tema dell'accoglienza e della disuguaglianza.