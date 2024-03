Incidente in via Savona davanti al Cit Ma Bel: pesanti disagi al traffico in zona

Disagi al traffico su via Savona e su tutta le direttrici della zona est di Cuneo, dove si è verificato un tamponamento tra un mezzo pesante e un'autovettura che stava per entrare a fare rifornimento al distributore del Cit ma Bel.

La vettura è stata sbalzata nell'altra corsia ma, per fortuna, senza conseguenze particolarmente gravi. Il giovane alla guida della macchina è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, ma comunque in codice verde.

In zona si registrano pesanti rallentamenti. I soccorritori stanno lavorando per liberare la strada e ripristinare la viabilità.

Sul posto vigili del fuoco, sanitari e polizia locale.