Vittima di un incidente al suo primo giorno di lavoro: due condanne e un’assoluzione

Si è chiuso con due condanne e un’assoluzione il procedimento penale instauratosi in Tribunale di Cuneo per chiarire la dinamica dell’incidente mortale che il 26 febbraio 2020 si verificò in un cantiere edile di Limone Piemonte.

A perdere la vita fu il 59enne operaio di origini albanesi, Bashkim Toska, che, travolto da alcuni pannelli che servivano a costruire alcuni casseri per la gettata di calcestruzzo, morì in ospedale tre giorni dopo l’infortunio, lasciando moglie, figli e nipoti. Quello era il suo primo giorno di lavoro.

La morte bianca, la seconda di quell’anno in provincia di Cuneo, portò a giudizio di fronte al tribunale di Cuneo con l’accusa di omicidio colposo aggravato dalla violazione di alcune norme antinfortunistiche sette persone, tra operai e responsabili di ditte appaltatrici. Quel giorno sul cantiere tirava molto vento e le folate fecero crollare i pannelli che non erano stati fissati con i piombatori metallici ma solo puntellati con alcune asticelle di legno. In quel momento in quell'area - che non era stata delimitata - stava passando il lavoratore che, mandato a cercare degli attrezzi e ignaro del percorso da seguire in catiere perchè al sui primo giorno, rimase travolto.

Chiamati a rispondere in tribunale a Cuneo della morte dell'uomo - che lavorava per l’azienda Fratelli Kovacaj Srl, impresa a cui erano state subappaltate da Edil 2014 altre opere di muratura, (il titolare della vittima ha già definito la sua posizione processuale in abbreviato) l’ingegnere R.C., responsabile dei lavori per la sicurezza e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della società Limone Srl di Cuneo cioè l’impresa committente che aveva appaltato i lavori; F. S., capo commessa e coordinatore di cantiere della società Fantino Costruzioni di Cuneo, l’impresa a cui era stato appaltato e quindi esecutrice dell’intervento; A. K., il legale rappresentante dell’impresa Edil 2014 a cui la Fantino aveva subappaltato la realizzazione dei muri in cemento armato.

Ad essere stato assolto per non aver commesso il fatto è F. S., capo commessa e coordinatore di cantiere della società Fantino Costruzioni di Cuneo, l’impresa a cui era stato appaltato e quindi esecutrice dell’intervento. Il giudice Marco Toscano ha accolto la tesi formulata dall’avvocato Guglielmo Gugliemi secondo cui F.S. non avrebbe potuto rispondere per la morte di un uomo che non era un suo dipendente.

Quanto all’ingegnere R.C. e A.K., a cui la Fantino aveva subappaltato i lavori, il giudice li ha condannati rispettivamente a un anno e un anno e sei mesi di reclusione accordando a quest’ultimo il beneficio della sospensione condizionale. Per entrambi il pubblico ministero Attilio Offman aveva chiesto la condanna. Per l’accusa, A.K. avrebbe dovuto prevedere nel piano di sicurezza un modo alternativo di montaggio di casseri; mentre per R.C., il profilo di colpa sarebbe stato ravvisabile nel fatto che il piano della sicurezza e coordinamento non aveva previsto lo stop dei lavori in caso di forte vento, come quel giorno: “Il piano venne aggiornato solo dopo l’incidente” ha concluso il pm.

Una ricostruzione, quella della Procura, che non aveva trovato la condivisione dei legali di R.C. e A.K.. Il legale dell’ingegnere, l’avvocato Alessandro Ferrero, ha sostenuto che gli operai addetti al cassero avessero ignorato le norme per la sicurezza durante la fase di costruzione, ritenuta la vera causa dell’evento: “Come si può contestare che l'omissione delle indicazioni in caso di vento sul P.S.C. possa avere una relazione di causalità con l'incidente?” aveva concluso il legale rassegando le sue conclusioni assolutorie. Ad associarsi, anche il difensore di A.K., l’avvocato Cristina Sorasio, sostenendo che delle violazioni delle prescrizioni sul piano operativo di sicurezza e del manuale, avessero già risposto gli operai condannati in abbreviato.

Quanto alla famiglia di Baskim, costituitasi parte civile nel procedimento, il giudice ha stabilito la corresponsione di una provvisionale di 50mila euro ciascuno per la moglie e i due figli, e di altri 50mila da dividere tra il genero e i tre nipoti.