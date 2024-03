Narzole: il fratello lo cercava da ieri, ritrovato oggi dai Vigili del Fuoco di Alba

E' stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, l'uomo per cui erano iniziate le ricerche nella tarda mattinata. Il 59enne si era allontanato da casa nel Comune di Narzole senza cellulare e risultava irrintracciabile dalle 11.30 circa di ieri mattina. Dopo il mancato rientro, il fratello non avendo più sue tracce ha allertato i Carabinieri di Narzole.

L'ultima volta era stato visto, alle 13 di ieri, da una telecamera della videosorveglianza nella zona dell'hotel Victor. E oggi il ritrovamento a 300 mt dall'hotel, vicino al fiume Tanaro, su una stradina. Ed è proprio da quell'area, che oggi erano iniziate le operazioni di ricerca coordinate dai Carabinieri di Narzole, che avevano convocato una riunione a cui hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco di Alba, la Protezione civile locale e il sindaco. Operazioni che fortunatamente sono state portate a termine in tempi record con il ritrovamento dell'uomo in buone condizioni, a parte un lieve disorientamento.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 per le cure e un eventuale trasferimento in ospedale per gli opportuni accertamenti.