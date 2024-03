Tornano sul banco di Piero Fraire gli Asparagi dolci di Revello

Sono belli, tenerissimi, dolci e totalmente privi di fibrosità gli Asparagi dolci di Revello dell’Azienda Agricola Piero Fraire di Revello. Una primizia che in queste prime settimane sta andando a ruba da parte di privati e ristoratori che non vogliono perdersi questa prelibatezza ma Piero garantisce di poterne avere fino a primavera inoltrata perché da qualche anno, avendo aumentato la quantità coltivata proprio per il crescente apprezzamento, può soddisfare tutte le richieste.

Ricordiamo sempre che questa varietà di asparago, che ha ottenuto la De.co. dal Comune di Revello, è contraddistinta dal marchio che accompagna il prodotto, e la si può trovare sul banco del mercato di Piero il mercoledì e il sabato al Mercato della Terra di Saluzzo, al negozio Le 4stagioni in Via Giolitti a Revello e al negozio L’Orto del Gallo a Cuneo.

Questa qualità di asparagi, tanto amati per la loro tenerezza, senza scarto, dolci e saporiti, cresce nelle asparagiaie composte da terreno fluviale sabbioso, ottimo per il tipo di coltura poiché drena l’acqua in eccesso e consente il giusto grado di umidità a salvaguardia del sapore e del profumo perfetto del buon asparago.

Le coltivazioni si trovano il località Campagnole di Revello, terra benedetta che gode delle acque del Monviso per irrigarle e che, unite alle cura di Piero e Romy che coltivano tutti i loro ortaggi con il metodo naturale e senza alcun uso di prodotti chimici, regalano prodotti gustosi e salubri.

L’Asparago dolce di Revello appartiene alla varietà Eros e si presenta con i turrioni ben formati, dritti e mai vuoti, caratterizzati dal colore bianco-rosato o verde-intenso, dal sapore dolce e aromatico, mentre al gusto risultano delicati, teneri e privi di fibrosità.

Per essere gustato al massimo del suo sapore, va appena scottato, o cotto al vapore, e condito a piacere con burro e parmigiano.

Un’altra deliziosa qualità di asparago coltivata da Piero è l’Asparago Cardinale, dolce e tenerissimo, che può anche essere consumato crudo, tagliato a fettine fini in insalatina e condito sempre con olio e limone.

Al banco di Piero è possibile trovare anche tutti gli altri ortaggi di stagione o, per comodità, si può ordinare la spesa di ortaggi e frutta tramite l’iscrizione al Servizio su Whatsapp - 328.8057705, ritirare la spesa al mercato oppure richiederne la consegna a casa.

Azienda Agricola L’Asparago Dolce di Revello - Frazione Campagnole - REVELLO (CN)

www.asparagorevello.com