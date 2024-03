A Boves il concerto "My favourit song Music Concert"

Venerdì sera 15 marzo, all’Auditorium Borelli, è andata in scena la «grande musica italiana» e straniera grazie al concerto «My favourite song - Music Concert» («La mia canzone preferita – Concerto Musicale», a cura della «Voice Art Academy-School of Modern Music Cuneo/Torino» («Voce Arte Accademia-Scuola della Musica Moderna Cuneo/Torino». È stato il solito grande appuntamento, pieno di emozioni, ad ingresso libero, con la direttrice artistica di Silvia «Blue» Violino, mellanese, seguire, con la massima attenzione, i suoi allievi e le musiche di Max Celsi, sempre ospitata dal Comune (referente l’assessore Raffaella Giordano), ottimo e caloroso pubblico. Si trattava della prima iniziativa di questo 2024 dell’Associazione, nel segno del «pop», con immagini e giochi di luce, come sempre, sul grande schermo