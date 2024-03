A Boves si prepara un concerto dell'Istituto Musicale insieme con la cooperativa "Il Ramo"

L'Istituto Musicale di Boves segnala il progetto in partenza in collaborazione con la cooperativa sociale «Il Ramo (collaborazione con Alessandro Cometto), che vedrà la realizzazione di un concerto venerdì 31 maggio (ore 20,45, in Piazza dell'Olmo).

La proposta è rivolta agli allievi con una buona tecnica strumentale ed in grado di leggere semplici spartiti; in occasione delle prove sarà sempre presente un docente referente dell'attività.

Per chi è impossibilitato a partecipare alle prove previste nel primo pomeriggio, sono state pianificate degli appuntamenti in orario 17 - 19, generalmente, il martedì. La partecipazione al progetto è gratuita.

Il calendario provvisorio delle prove (nell’ex Confraternita bovesana di Santa Croce, in Via Roma) partita da questo 19 marzo (14,30 - 16), al 26 (17 - 19), al 9 aprile (17 - 19), al 16 (14.30 - 16), al 23 (17 - 19), al 30 (14.30 - 16), al 7 maggio (17 - 19), al 14 (14.30 - 16) e al 21 (17 - 19).

Si richiede di comunicare la partecipazione all'insegnante dell'Istituto Sara Cesano (al 347.6636915).