A Mondovì una visita guidata olfattiva per la mostra "I grandi maestri del Barocco e Caravaggio"

In occasione della Giornata del profumo e nell'ambito della Mostra "I GRANDI MAESTRI DEL BAROCCO E CARAVAGGIO" aperta dal 14 Dicembre 2023 al 01 Maggio 2024 nell' Ex Chiesa di Santo Stefano di Via Sant'Agostino, 2 a Mondovì, vi è la possibilità di scoprire insieme la grande arte barocca, grazie alle importanti opere esposte e ad un percorso olfattivo.

Quali erano le materie prime utilizzate nel Seicento? Quale profumo è collegato alla storia della Maddalena e quale segreto olfattivo nasconde Cupido?

Il fascino della storia del profumo sarà protagonista di questa visita guidata alla mostra, arricchita dall’esperienza diretta dell'ascolto di alcune sostanze odorose, poste in stretto collegamento con le opere esposte e il loro significato.

Verranno utilizzate mouillettes personali per ogni partecipante. La visita guidata olfattiva è a cura di Silvana Cincotti, storica dell’arte

Orario: 18:30 - Durata: sesssanta minuti - Prezzo per la visita guidata: 16 euro a persona (biglietto d'ingresso incluso). Prenotazione obbligatoria: mostra@baroccoecaravaggio.it