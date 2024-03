Boves, da aprile riaprono i musei ogni prima domenica fino a ottobre

Come ogni anno, i musei bovesani tornano visitabili ogni prima domenica del mese da aprile ad ottobre.

Tra le novità, tutte da scoprire, spicca il nuovo Museo dedicato ad Adriana Filippi sito nell'ex Filanda Favole (via Moschetti 15 dalle ore 15,30 alle 18,30) a Boves.

Il museo, inaugurato solo a fine settembre 2023 è dedicato alla maestra e war artist Adriana Filippi.

L’allestimento racconta attraverso più di 150 opere la vita dei partigiani della Valle Colla negli anni tra il 1943 e il 1945.

Domenica 7 aprile, sempre dalle ore 15,30 alle 18,30, saranno visitabili inoltre, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15.

Apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento.

I due musei dedicati ai più piccoli sono gestiti dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”. Prenotazione obbligatoria scegliendo l'evento specifico dall'agenda. Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 14,30, il tel. 0175.567840 int. 1 oppure scrivere a info@lafabbricadeisuoni.it



Per maggiori informazioni manifestazioni@comune.boves.cn.it

telefono 0171 391894.