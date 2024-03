Boves si prepara a una nuova Festa delle Leve

Mancano pochi giorni alla grande Festa delle Leve di Boves e la città si prepara alla grande tradizione del giorno di Pasquetta.

Il 1° aprile oltre 500 cittadini parteciperanno alla manifestazione che viene organizzata da tempo immemorabile.

Un appuntamento imperdibile per tutti i coscritti che potranno sfilare per le vie del paese, partecipare alla santa messa solenne nella parrocchia di San Bartolomeo e pranzare poi in vari ristoranti o presso il Palazzetto polivalente “Giraudo” di Boves, in base alle leve.



Il programma:

9,40 - piazza Caduti - Ritrovo delle leve

10,00 - piazza Caduti partenza del corteo per le strade cittadine accompagnati dalla Banda musicale Silvio Pellico "La Rumorosa"

ore 11,00 - chiesa di San Bartolomeo - S.S. Messa

12,00 - foto di gruppo delle leve