alvoto, verso le elezioni regionali [RIVEDI LA PUNTATA]

Si avvicina la data dell'election day. Sabato 8 e domenica 9 giugno i piemontesi saranno chiamati alle urne per le eleggere i rappresentanti in Europa, Regione e in ben 800 Comuni, quasi 200 nella Granda.

Siamo pronti a eleggere i nostri rappresentanti politici? È la domanda a cui abbiamo tentato di dare una risposta nella puntata di #alvoto dedicata alle elezioni regionali che è andata in onda ieri sera, lunedì 18 marzo, su Targato Cn e La Voce di Alba.

Otto i politici intervistati in studio dalla giornalista Cristina Mazzariello: il consigliere regionale della Lega Matteo Gagliasso, il consigliere regionale del Movimento 5 StelleIvano Martinetti, il coordinatore regionale di + Europa Flavio Martino, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia William Casoni, il consigliere regionale della Lega Paolo Demarchi, il sindaco di BuscaMarco Gallo iscritto ad Azione, la consigliera comunale di Morozzo ed ex presidente provinciale Coldiretti Delia Revelli iscritta a Forza Italia, la consigliera provinciale della Lega Simona Giaccardi che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale a Fossano.

