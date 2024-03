Regionali, anche il M5S in campo: "A breve percorso per scelta presidente. Sarà del partito"

Dopo la fuga in avanti del Pd con Gianna Pentenero, e la chiusura totale di Giuseppe Conte al campo largo, anche il M5S dà ufficialmente avvio alla campagna elettorale per le Regionali. O almeno si prepara.

Disabato: "A breve percorso per scelta candidato"

“Nei prossimi giorni – chiarisce la capogruppo regionale pentastellata Sarah Disabato – daremo avvio al percorso per la scelta del candidato Presidente, anche se è ancora tutto in fase di definizione”. “E’ la prima volta – precisa – che si troviamo davanti alla nuova struttura voluta da Giuseppe Conte”.

"Candidato identitario del M5S"

Al momento non si sa quindi se il nome di chi dovrà guidare i grillini verrà individuato come accaduto in passato tramite le votazioni online, oppure dopo un confronto e un dialogo interno. “Sicuramente – dice Disabato – sarà una persona del partito, sarà un candidato identitario e rappresentativo del M5S”. “Proseguiamo – ha aggiunto – con la presentazione del programma, con gli incontri già avviati a novembre”.



Per la composizione delle liste si apriranno poi le autocandidature online aperte agli iscritti.

I Comuni dove si corre insieme



A chi le rinfaccia di non aver voluto trovare un accordo con il Partito Democratico per le Regionali, Disabato replica: “non siamo stati noi a “bruciare” il tavolo della trattativa con la scelta di nomi. Dove ci sono le condizioni si va insieme: essere alleati è un conto, mentre è tutt’altro se si cerca una stampella”.



A sostegno della tesi elenca dei Comuni dove Pd e M5S andranno insieme per le amministrative, come Settimo Torinese con Elena Piastra oppure Galliate nel Novarese con Alberto Cantone: entrambi sono esponenti del Partito Democratico. Anche a Chieri è aperto il dialogo con i dem per il sostegno ad Alessandro Sicchiero. Trattative in corso tra i giallorossi a Giaveno e Gassino.

Rivoli e Collegno

Mentre a Rivoli e Collegno si è consumata la spaccatura. Nella cittadina del museo di arte contemporanea il Movimento correrà in solitaria con l’ingegnere Michele Boulanger, mentre nell’altra realtà della prima cintura ovest verrà individuato il nome a breve.

Sguardo al Piemonte

Il M5S intende poi essere della partita nelle Comunali di Piossasco, Rivarolo e Brandizzo per il Torinese. Ampliando lo sguardo Alba nel Cuneese e poi Vercelli e Biella.