Venerdì 15 marzo il Teatro Civico di Busca ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo dedicato ai giovani dell'Open Education Space

Venerdì 15 marzo al Teatro Civico di Busca è stato organizzato uno spettacolo con lo scopo di raccogliere fondi per due associazioni, "L'Airone di Manta" , per le attività realizzate con finalità d'inserimento lavorativo di giovani e adulti con disabilità intellettiva e alla Cooperativa "Insieme a Voi" di Busca, per le attività destinate ai giovani dell'Open Education Space.

Il concerto è stato organizzato dall'associazione BNI Ghironda di Busca con il patrocinio del Comune di Busca. La serata ha registrato il tutto esaurito, ha visto esibirsi il gruppo "Firme d'autore" , con un' ampia carrellata di canzoni di cantautori Italiani, dagli anni 70 fino ai 90.