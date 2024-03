Bocce: Memorial Pinin e Carlo De Chiesa: in finale Auxilium Saluzzo e Forti Sani Fossano

Atto finale della 50^ edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa sarà tra le quadrette dell’Auxilium Azienda Agricola Paolo Bertea e Forti Sani Fossano e-on.

Lunedi 18 marzo, presso il bocciodromo saluzzese della Bocciofila Auxilum Saluzzo, si sono disputati gli incontri di semifinale del torneo notturno per la specialità volo, con la direzione di Davide Gallo.

La quadretta di casa con Marco Capello, Bruno Minetti, Nicolò Buniva ed Enzo Borretta ha superato per 13 a 3,il Pozzo Strada Torino con Claudio Franco, Maurizio Cesano, Carlo Michelotto e Davide Picca, in un match con i padroni di casa sempre in vantaggio con parziali di 3-0,3-2,6-2,8-2.

Più equilibrata e combattuta l’altra semifinale,con la formazione di casa intitolata a Celestino e Margherita Vassallo, con Alberto Barale, Daniele Grosso, Francesco Costa e Fabrizio Nasi perdere per 11 a 13 contro Forti Sani con Valter Panero, Umberto Ariaudo, Davide Manolino ed Enrico Garelli.

Incontro con una partenza sprint per i fossanesi che si portavano sul 5 a 0, per poi essere superati sul 5 a 8; sull’11 a 11 nelle battute finali, era il team di Panero, vincere la partita. Lunedi 25 marzo, ore 21, il gran finale con l’atteso incontro conclusivo della kermesse notturna, con la presenza della famiglia De Chiesa ed autorità che si completerà con la premiazione delle formazioni terze classificate e finaliste.

Risultati semifinali lunedì 18 marzo

Auxilium Az.Agricola Bertea (Capello)- Pozzo Strada To (Franco) 13-3

Auxilium Celestino e Margherita Vassallo (Barale)-Forti Sani e-on(Panero) 11-13