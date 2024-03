Boxe protagonista a Marene: tifo sugli spalti e spettacolo sul ring (FOTO)

Altro successo di pubblico, e di sport, per la riunione pugilistica che domenica 17 marzo ha riempito la palestra comunale di Marene di spettatori e di atleti impegnati in combattimenti di GYM Boxe, Sparring Io e Pugilato.

Ad organizzare anche questo secondo appuntamento è stata la palestra “Open Space” di Savigliano con il maestro Aniello Flauto e la “Boxe Fitness Barge” guidata dall’ex Campione Italiano Bruno Vottero, con la importante collaborazione del Comune di Marene nella persona dell’assessore allo Sport Alberto Deninotti, presente durante tutta la manifestazione.

All’inizio due incontri dimostrativi, uno di boxe femminile, e poi i sette incontri di GYM Boxe e Sparring Io seguiti dagli otto match di pugilato.

Tutti gli incontri sono stati sostenuti dal tifo a volte piacevolmente assordante dei tanti appassionati intervenuti, e sono state salutate particolarmente le vittorie degli idoli “di casa” Kledi e Olti Shtjefni, Michael Serafini, Cosimo Blè e Ahmed Khouyi. Entusiasta il preparatore sportivo Aniello Flauto: «Non solo per i risultati ma perché questo mio progetto di valorizzazione dei giovani locali, alcuni magari con storie difficili alle spalle, sta dando i suoi frutti. La disciplina, il lavoro duro, la serietà con la quale si affrontano gli allenamenti, fa capire ai ragazzi che per ottenere qualcosa bisogna meritarselo. E sudarselo! Grazie ancora a Marene, all’assessore Deninotti, al titolare della Open Space Piergiorgio Rubiolo per la sua presenza, al numeroso pubblico e a chi ci ha supportato».

Contento anche l’Assessore allo Sport Alberto Deninotti: «La seconda riunione di pugilato ha nuovamente portato a Marene la “Nobile Arte” attraendo un vasto pubblico che ha riempito il nostro palazzetto. Grazie ad Aniello Flauto, a Bruno Vottero e a tutto il loro team, per aver organizzato questa bella manifestazione». (servizio fotografico Federico Trovò)

Questi i risultati (in grassetto il pugile vincitore):

GYM BOXE

Shtjefni Kledi (Boxe Fitness Barge) VS Giaume Nicolò (Acqui Boxe)

Shtjefni Olti (Boxe Fitness Barge) VS Luta Iustin (Black Bull)

Borea Christian (Boxe Fitness Barge) VS Gioseffi Gabriele (Cus Torino)

Njovu Mabvuto (Boxe Fitness Barge) VS De Blasi Ezio (Black Bull)

Barbero Gianpaolo (Boxe Fitness Barge) VS Giovanetti Paolo (Black Bull)

Serafini Michael (Boxe Fitness Barge) VS Lovera Giuseppe (Cus Torino)

Bonino Francesco (Boxe Fitness Barge) VS Fabretti Alessandro (Cus Torino)

PUGILATO

Sevega Filippo (Boxe Fitness Barge) VS Cernica Robert (Extreme Martial)

Aimar Alberto (Boxe Fitness Barge) VS Sula David (Skull Boxe Canavesana)

Blè Cosimo (Boxe Fitness Barge) VS Joel Olvera (Acqui Boxe)

Hersi Elton (Boxe Fitness Barge) VS Fedele Malvaso Andrea (Bruno Arcari)

Khouyi Ahmed (Boxe Fitness Barge) VS Giacomel Marco (Bruno Arcari)

Nasi Stefano (Boxe Fitness Barge) VS Hitaj Gerald (Salus et Virtus)

Barbero Jacopo (Boxe Fitness Barge) VS Betti Morel (Salus et Virtus)

Boulal Iliass (Boxe Fitness Barge) VS Troni Marco (Acqui Boxe)