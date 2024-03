Cuneo Scherma Academy in evidenza nel Campionato Regionale Under 14 di Fioretto

Nel panorama della scherma giovanile, la Cuneo Scherma Academy si è recentemente distinta al Campionato Regionale Under 14 di Fioretto, ottenendo risultati di rilievo che testimoniano l'impegno e il talento degli atleti della squadra.

Sotto la guida esperta del Maestro Juan Paz y Mino, gli atleti della Cuneo Scherma Academy hanno dato il meglio di sé, portando a casa ottimi risultati.

In particolare, Simone Di Gioia ha ottenuto il titolo di vice campione regionale nella categoria giovanissimi, mentre Giovanna Marcolin si è classificata come vice campionessa regionale nella categoria allieve di fioretto, dimostrando destrezza e determinazione.

La squadra ha inoltre conquistato due meritati terzi posti, con Matteo Maino e Osea Martini nella categoria ragazzi, che hanno mostrato impegno e dedizione durante le loro prestazioni. Anche Marco Bessone ha lasciato il segno, sfiorando l'accesso al tabellone degli 8.

Nonostante qualche rimpianto per i titoli sfiorati, il Maestro Juan Paz y Mino ha espresso grande soddisfazione per il livello dimostrato dai suoi atleti. "Un po' di rammarico per i due titoli sfiorati ma comunque molto contento del livello dimostrato", ha commentato.

Ora gli atleti si preparano con determinazione per il Campionato Italiano che si terrà a maggio, pronti a mettere in mostra ancora una volta il loro talento e la loro passione per la scherma.

La Cuneo Scherma Academy si conferma così un punto di riferimento nel panorama sportivo locale, pronta a continuare a ottenere successi e a ispirare la prossima generazione di schermidori.