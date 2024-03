A Mondovì una serata d'informazione sulla Palestina

Venerdì 22 marzo, in Piazza Franco Centro 14 a Mondovì (interno stazione FS) la cooperativa Franco Centro - Caffè Sociale propone una serata di informazione sulla Palestina, in collaborazione con le organizzazioni internazionali BDS e Operazione Colomba.



BDS Italia è un movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione e l'apartheid israeliane, costituito da associazioni e gruppi in tutta Italia che hanno aderito all'appello della società civile palestinese del 2005 e promuovono campagne e iniziative BDS a livello nazionale e locale. Il movimento BDS sostiene la parità di diritti per tutte e tutti e perciò si oppone ad ogni forma di razzismo, fascismo, sessismo, antisemitismo, islamofobia, discriminazione etnica e religiosa.



Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. Nasce nel 1992, durante il conflitto in ex-Jugoslavia, dal desiderio di alcuni volontari e obiettori di coscienza di vivere concretamente la nonviolenza in zone di guerra per costruire ponti di dialogo e lenire le ferite dell'odio. Gli Operatori di Pace di Operazione Colomba condividono con le vittime dei conflitti la povertà delle situazioni di emergenza, le paure e i rischi della guerra. Inoltre, attraverso concrete azioni nonviolente, proteggono civili indifesi e creano spazi di dialogo e riconciliazione tra le parti.



La serata comincerà alle 18 con un intervento di presentazione a cura di Carlo Tagliacozzo e Andrea Curtetti, rappresentanti di BDS Torino.



Alle 19 seguirà la "Rottura del digiuno" con datteri, latte o tè verde e un piatto arabo (8€ gradita prenotazione via WhatsApp al 375 8178138).



Seguiranno, alle 21, l'intervento di una attivista di Operazione Colomba e la

proiezione del film: SARURA - THE FUTURE IS AN UNKNOWN PLACE

produzione open DDB (2022).



Tutta la cittadinanza è invitata.