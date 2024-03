Campioni anche di sostenibilità: a Roagna Vivai di Cuneo il Premio nazionale Gardenia

Il vincitore della quinta edizione del Premio Gardenia-Aigc (Associazione italiana centro giardinaggio), il più importante riconoscimento nazionale per il settore del giardinaggio, è andato al garden center di Cuneo Roagna Vivai.

La proclamazione è avvenuta lo scorso gennaio a Roma nel corso del convegno annuale dell’Aigc, ma la notizia è diventata di dominio pubblico nei giorni scorsi con l’uscita del numero di marzo di “Gardenia”, che ha dedicato al garden della famiglia Roagna un ampio servizio e una copertina dedicata offline.

La festa per l’ambito premio ricevuto si svolgerà domenica 14 aprile presso il Roagna Vivai nell’ambito della consueta giornata annuale “Bentornata primavera!”, nel corso della quale il garden vivaio aprirà le porte al grande pubblico all’insegna della convivialità (l’ingresso è libero) offrendo insieme ad un brindisi per la nuova stagione attività ludiche e workshop pensati per i grandi e piccini.

“Abbiamo assegnato il premio a Roagna Vivai di Cuneo per l’impegno nella diffusione della cultura del verde e l’attenzione alla sostenibilità ambientale – si legge nella motivazione ufficiale di Gardenia-Aigc riportata anche dal magazine per addetti ai lavori “GreenUp” – . In particolare abbiamo apprezzato il fatto che il garden organizza corsi di giardinaggio per adulti, laboratori per i bambini e indica tutte le sue piante con il nome scientifico completo (genere, specie e varietà). Il garden, inoltre, si è dotato di un impianto fotovoltaico, raccoglie e riutilizza acque piovane e di irrigazione, ricerca e predilige fornitori italiani, di zona, con produzioni bio, oltre a packaging biodegradabile e riutilizzabile. È anche impegnato in attività sociali legate al territorio: è partner del Comune di Cuneo nella promozione del Parco Fluviale”.

“Quando al convegno nazionale dell’Aigc mi hanno detto di farmi trovare pronto poco prima della consegna del premio non ci credevo quasi – racconta Paolo Roagna, titolare con la sorella Roberta del garden vivaio fondato nel 1975 da papà Beppe -. A ritirare il riconoscimento c’eravamo io e mio figlio Matteo, che sta studiando da vivaista a Como, ma era come se sul palco avessimo portato con noi tutta la famiglia e i 19 i nostri dipendenti. Il premio, infatti, è merito di tutti quanti lavorano ogni giorno con noi condividendo la stessa passione per quello che facciamo. Aver raggiunto un risultato così importante oltre a riempirci di orgoglio ci sprona ad andare avanti con passo deciso sulla strada intrapresa da nostro papà nel 1975, quando una sera tornando a casa dal lavoro ha detto a mamma Lidia che aveva deciso di cambiare vita aprendo un vivaio”.

Il garden Roagna Vivai si trova entrando a Cuneo all’imbocco del viadotto Soleri. Esteso su una superficie complessiva di 6.500 metri quadrati (di cui 1.300 coperti e 1.500 di parcheggi), è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Magazzini e locali di servizi sono interrati per non impattare sul paesaggio, il centro di giardinaggio esterno ospiterà a breve un nuovo vivaio in cui le piante saranno curate con la lotta integrata e insetti antagonisti, mentre il garden interno comprende anche una sala corsi, una cella frigorifera per i fiori recisi e presto una Casa Verde allestita come un appartamento arredato con piante “Air so pure”, definizione assegnata dalla Nasa alle piante che purificano l’aria producendo ossigeno.