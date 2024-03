Volley femminile, il punto sulle squadre Lab Travel Honda Cuneo: weekend di maratone per le giovani cuneesi

Maratona vincente per Under 16 e Under 14, che si impongono sulle rispettive avversarie al 5° set, superando non poche difficoltà; la Serie C lotta per 4 parziali, ma cede contro le torinesi del Val Chisone, facendo così sfumare il sogno di salvarsi dai play-out; l’Under 18 porta a casa una doppia vittoria e si impone nella classifica 3°/6° posto; fine settimana da dimenticare per Under 13 e Under 12.

La 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨-𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨 non centra l’obiettivo di portare a casa 3 punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa della classifica e dai temuti play-out. Dopo un primo set di errori e punti regalati alle torinesi del Mollificio Rmi Val Chisone, le cuneesi rientrano in campo nel 2° parziale riuscendo a imporsi fin dal primo momento; ancora una volta, però, nonostante l’exploit iniziale, non riescono a mantenere alto il livello di concentrazione e finiscono per rincorrere, senza mai raggiungere, la compagine avversaria. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per non aver giocato al massimo delle proprie potenzialità, quelle che tante volte le biancorosse hanno messo in campo.

I SET Si inizia subito punto a punto con tanti errori da ambo le parti, fattore che non permette a nessuna delle due formazioni di imporsi sull’avversaria. Sul 5-8 primo time out per la panchina di casa, dal quale le biancorosse sembrano riprendersi bene, trovando l’aggancio grazie ad un ace dai 9 metri di Oberti (10-10); si continua a lottare fino al 15-14, quando Val Chisone ferma il gioco. Si procede a braccetto (19-19), con grandi interventi in difesa da entrambe le parti, ma, invece di lottare, le cuneesi spengono la luce e si arrendono sul 20-25.

II SET Cuneo si porta subito a +3 e obbliga Coach Pignatelli a fermare il gioco, permettendo così alle sue di riprendere fiato e ritrovare la parità. Si procede a braccetto fino al controsorpasso cuneese e sull’11-8 la panchina ospite chiede il suo secondo time out. Donadei in attacco è inarrestabile e porta le sue a +6 (16-10). Con un grande pallonetto di Thior Cuneo prende il largo (20-13) e il muro di Oberti gli permette di raggiungere quota 22 punti. Subito dopo, però, le biancorosse sembrano bloccarsi e le avversarie ne approfittano per avvicinarsi pericolosamente. Ancora una volta è Donadei a proporsi, firmando sia il 24-17 che il punto decisivo per chiudere i conti (25-19).

III SET Cuneo parte macinando gioco e si porta sul 5-3, ma non riesce a mantenere continuità e si lascia contro-sorpassare, in balia del gioco avversario. Dopo alcune peripezie le cuneesi recuperano lo svantaggio portandosi sull’11 pari. Si prosegue ancora in parità fino al 14-14, quando le torinesi decidono di prendere il largo. Sul 16-19 Coach Giordanetto ferma il gioco, ma Cuneo non riesce a ritrovare la scintilla necessaria a ravvivarsi. Sul 17-19 dentro Teppa per Cassini, ma Val Chisone non molla e si porta a +5 (22-17). Il parziale si conclude (19-25) a favore della squadra di coach Pignatelli.

IV SETSi inizia con Val Chisone in netto vantaggio (3-7) e time out per la panchina di casa. Sul 6-8 Coach Pignatelli ferma a sua volta il gioco per bloccare sul nascere il recupero cuneese. La strategia funziona e le torinesi aumentano il vantaggio, portandosi sul 12-15. Cuneo non riesce a ridestarsi: sul 19-23 Coach Giordanetto tenta il tutto per tutto chiedendo time out, ma ormai le torinesi hanno preso ritmo e non intendono regalare altri punti alle padrone di casa. Il match si conclude ancora una volta sul 19-25, 1-3 a favore della formazione del Mollificio Rmi Val Chisone.Una sconfitta pesante per la squadra di Giordanetto-Guerriero, per il morale e per la classifica. Serve uno scossone per riprendersi e allontanarsi dalla zona play-out. Per la prossima sfida serviranno testa e lucidità, contro una formazione solida come quella dell’Af Volley, attualmente in 5° posizione in classifica. L’appuntamento è per Sabato 23 marzo, ore 21:00, presso la Palestra Dalla Chiesa di San Mauro Torinese.

[Lab Travel Honda Cuneo – Mollificio Rmi Val Chisone 1-3 (20-25 / 25-19 / 19-25 / 19-25)]

Trionfo su tutta la linea per l’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖 che fa incetta di vittorie, prima contro la formazione del Volley Roero e poi contro le avversarie del Club76 PlayAsti. In entrambi i match le ragazze dei 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 non fanno sconti a nessuno, imponendosi con un netto 3-0 e portandosi alla testa della classifica, a pari punti con la formazione del Monvi Lpm Bam. La prossima partita sarà uno scontro diretto tra le capoliste che, però, avranno tutto il tempo per riposarsi e preparare al meglio la gara. L’incontro è infatti previsto per Lunedì 25 marzo, ore 20:30, presso il Palaitis di Mondovì.

[Lab Travel Honda Cuneo – Volley Roero 3-0 (25-10 / 25-16 / 25-14)]

[Club76 PlayAsti - Lab Travel Honda Cuneo 0-3 (14-25 / 22-25 / 18-25)]

L’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔 dei 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 se la gioca fino al tie-break con le avversarie del Club76 Playasti: sotto 2-1, le biancorosse tirano fuori la grinta, quella che le ha caratterizzate nelle ultime partite, e conquistano sia il 4° parziale che il tie-break, combattuto punto a punto fino alla fine, quando le cuneesi riescono a prendere il largo e chiudere i conti sul 12-15. Ora una settimana di riposo attende le atlete cuneesi, in vista della prima sfida decisiva di questo girone, quella contro la formazione del Mc 1933 Sedamyl Busca: l’incontro è previsto per Domenica 7 Aprile, ore 10:30, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[Club76 PlayAsti - Lab Travel Honda Cuneo 2-3 (20-25 / 25-23 / 27-25 / 21-25 / 12-15)]

Anche l’ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒 la rischia grossa alla Libellula Arena di Bra: con una performance decisamente al di sotto delle aspettative, le ragazze dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨-𝐏𝐞𝐚𝐧𝐨 faticano non poco ad imporsi sulle avversarie del Libellula Volley: una formazione giovane ma combattiva, dalla difesa solidissima. Nonostante le difficoltà, le cuneesi riescono a portarsi sul 2-1 ma, complice una sfilza notevole di errori, non trovano il modo di chiudere i conti. Il tie-break è un continuo colpo di scena: sul 9-11 le biancorosse sembrano perse, in balia del gioco avversario; ma, proprio quando le cose si mettono male, riescono a reagire trovando la grinta necessaria a mettere giù palla e ritrovare la fiducia in se stesse (13-11). In questo modo le gattine riescono a ribaltare il risultato, mettendo la parola fine al match per il rotto della cuffia (16-14). C’è bisogno di ritrovare continuità di gioco per giocare al massimo delle proprie possibilità senza regalare ulteriori punti alle avversarie; i prossimi match saranno decisivi per la classifica e vedranno le giovani cuneesi affrontare formazioni ben note: il primo appuntamento è per Sabato 23 marzo, ore 15:30, contro la formazione del Bam Morozzo (Palestra Ex Media 4 – Cuneo).

[Libellula Volley - Lab Travel Honda Cuneo 2-3 (25-22 / 11-25 / 20-25 / 25-22 / 14-16)]

Alle piccole 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑 dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 e 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐 delle 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨-𝐙𝐚𝐜𝐜𝐚𝐫𝐨 tocca invece la stessa sorte: entrambe le formazioni non riescono a imporsi sulle rispettive avversarie, cedendo per 3-0. Nel caso dell’Under 13, gli ottavi di finale rappresentano una sfida ostica: il Volley Cherasco è una formazione solida e minacciosa, contro cui le gattine lottano, senza riuscire però a dominare. Per quanto riguarda l’Under 12, per le gattine biancorosse entrare in partita è veramente difficile e, così, le avversarie del Mc 1933 Sedamyl Busca si impongono senza troppe difficoltà. È chiaro che serve tanto lavoro in settimana, per continuare a crescere tecnicamente e giocare alla pari con le altre formazioni. La prossima settimana entrambe le squadre torneranno in campo: l’Under 13 darà il via al Tabellone 9°/16° posto, con una serie di partite ad eliminazione diretta, a partire dal match contro il Libellula Volley; l’Under 12, invece, giocherà sul taraflex di casa, Sabato 23 Marzo ore 10:00, contro le atlete dell’Lpm Bam Rossa.

[Mc 1933 Sedamyl Busca - Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-9 / 25-15 / 25-14)]

[Volley Cherasco - Lab Travel Honda Cuneo 3-0 (25-19 / 25-22 / 25-19)]

Gli appuntamenti della settimana:

Sabato 23/03

Ore 10:00

Under 12:

LAB TRAVEL HONDA CUNEO - LPM BAM ROSSA

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

Sabato 23/03

Ore 15:30

Under 14: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - BAM MOROZZO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

Sabato 23/03Ore 21:00

Serie C: AF VOLLEY - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Dalla Chiesa – San Mauro Torinese

Domenica 24/03

Ore 15:00

Under 13: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – LIBELLULA VOLLEY

Palestra Ex Media 4 – Cuneo