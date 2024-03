(Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un terrazzo a Grottazzolina, in provincia di Fermo. Il corpo del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto questa mattina, 19 marzo, da alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato il 118 ma per il 15enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente, senza il coinvolgimento di altre persone.