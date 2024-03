Kate e la foto ritoccata, la difesa di Trump: "Lo fanno tutti"

(Adnkronos) - La principessa Kate trova un difensore a sorpresa nel caso della foto ritoccata che tante polemiche ha scatenato, tra dubbi e ipotesi al limite del complottismo sulle condizioni della moglie del principe William. "Non dovrebbe essere un grande problema, tutti ritoccano le foto": firmato, Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, intervistato da Nigel Farage su Gb News, si schiera senza esitazioni a difesa di Kate Middleton. "Vedi questi attori del cinema e poi l'incontri e dici 'è la stessa persona della foto'?", aggiunge l'ex presidente.

Kate, come è noto, si è assunta la responsabilità di aver ritoccato la foto diffusa da Kensington Palace per la festa della mamma: l'immagine della principessa in compagnia dei 3 figli è stata modificata, come è apparso evidente da alcuni dettagli. Le principali agenzie internazionali hanno ritirato la foto e la vicenda ha alimentato ulteriori dubbi sulle condizioni della principessa, sparita dalle scene pubbliche dopo l'intervento addominale subìto a gennaio. Per Trump, il caso non esiste. "E poi ho guardato la foto, si tratta proprio di piccoli ritocchi, non capisco perché ci debba essere tutto questo rumore in proposito", dice ancora l'ex presidente ricordando che la principessa di Galles sta affrontando "un momento difficile".

Nelle ultime ore, è apparso online un video che avrebbe dovuto fermare ogni possibile speculazione sulla salute di Kate. Invece, la clip della sua uscita per andare a fare la spesa ha suscitato una nuova ondata di dubbi sul fatto che chi accompagnasse William a Windsor farm Shop, nei pressi dell'Adelaide Cottage, fosse effettivamente la principessa del Galles. Le riprese nelle quali la ormai presunta Kate Middleton è sembrata, a chi l'ha vista, "felice, sana e rilassata" ovvero in buona salute, rischiano di trasformarsi nell'ennesima fake news, dopo quella della foto ritoccata dalla stessa principessa e che era stata diffusa da Kensington Palace in occasione della Festa della mamma.

Ieri, i futuri regnanti britannici erano stati visti in uno dei loro negozi d'alimentari preferiti e la notizia della presenza di Kate, intenta in una normale attività, com'è quella di fare la spesa, era stata interpretata come il segnale incoraggiante della fine della sua convalescenza, dopo l'operazione all'addome subita a gennaio. L'apparizione in pubblico della principessa avrebbe dovuto mitigare le preoccupazioni dei sudditi britannici per le sue condizioni di salute. Invece, il nuovo video ha scatenato un dibattito sui social, con gli utenti più critici che hanno segnalato che ad esempio il video era troppo sgranato in un'epoca in cui ogni telefono ha una videocamera 4K o Hd. In molti hanno affermato di credere che la donna ripresa non fosse Kate, ma piuttosto una sosia.