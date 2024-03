(Adnkronos) - E' stato ritrovato morto ad Amsterdam, in Olanda, il ragazzo di 20 anni, di Lecce, sulla scomparsa del quale era stato lanciato un appello sui social network. I genitori sono volati in Olanda. Da chiarire le cause del decesso. Da quanto si apprende in Italia non era stata presentata una denuncia per la sua scomparsa.

Il giovane, che sarebbe stato trovato senza vita in una stazione vicino ai binari, si era trasferito in Olanda da un paio di mesi e lavorava come cameriere.