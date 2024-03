Agostino Aprile riconfermato alla guida dei Trifolau Piemontesi

Si sono svolte ieri, 19 marzo, le elezioni del nuovo direttivo dell’Unione delle Associazioni Trifolau Piemontesi, presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi (ACA) ad Alba.

Presidente è stato riconfermato Agostino Aprile, rappresentante dei tartufai albesi, mentre vice presidente sarà Luca Bannò.

A breve si formeranno le varie commissioni che si divideranno i compiti, in base alle varie attività da svolgere per i prossimi tre anni, tempo in cui il direttivo sarà in carica.

L’Unione dei Trifolau è portavoce dei cercatori di tartufi e si occupa del collegamento con le istituzioni regionali, della tutela del territorio e del patrimonio tartufigeno, delle problematiche che investono il delicato mondo dei tartufi, quali la preservazione dei boschi e la gestione delle tartufaie controllate.

L’Unione dei Trifolau Piemontesi comprende l’Ass. liberi tartufai Alessandria, l’A.T.O Ass. tartufai ovadesi, l’A.T.A.M Ass. tartufai astigiani e monferrini, l’Ass. trifole e trifolè, l’Ass. trifolau del Monferrato, l’Ass. liberi tartufai ovadesi, l’Ass. trifolao del monregalese e del cebano, l’Ass. tartufai terre aleramiche, l’Ass. trifolau canellesi, l’Ass. trifolau colline di Langa, l’Ass. tartufai di Alba e l’Ass. tartufai delle Rocche del Roero.

Di quest’ultima il presidente è Tino Marolo, trifolau di Monteu Roero, presente insieme al collega che farà parte del direttivo, Claudio Moraglio.