Bra, grandi eventi in vista per celebrare il ventennale della riapertura del Politeama

Nel maggio di vent’anni fa, il teatro Politeama di Bra riapriva i battenti al pubblico e da allora è diventato un punto di riferimento per la cultura locale. Per celebrare l’anniversario, l’Amministrazione sta preparando diversi eventi, come ci anticipa Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura. La struttura aveva originariamente debuttato nel 1901 con il Rigoletto di Verdi, per poi conoscere una fase di declino, tanto da essere poi sostanzialmente trasformata in una sala cinematografica e chiudere momentaneamente nel 1985. Dall’inizio del nuovo millennio è stato così effettuato un importante lavoro di restauro e recupero della parte interna, lasciando invece inalterata quella esterna, che appare oggi come a inizio ‘900. La nuova inaugurazione è avvenuta dunque nel 2004 con un memorabile concerto di Paolo Conte, che venne anche proiettato su un maxischermo in piazza Caduti.

"Da allora – sottolinea Bailo – il Politeama è tornato alla sua funzione originaria di teatro, ma di prosa e non più d’opera. Nel corso del tempo, ha saputo riconquistare la fiducia della città e del territorio. Da vent’anni nutre infatti la mente e solletica il cuore di chi lo frequenta, rispecchiando la funzione formativa e ricreativa del teatro. Nelle varie stagioni, si sono alternati grandi classici, nomi di punta del panorama contemporaneo e proposte più esuberanti e leggere. L’auspicio per il futuro è di implementare ancora di più la programmazione, continuando sulla scia intrapresa".

Tra i tanti spettacoli che il Politeama ha ospitato, Bailo ricorda in particolare "quando Toni Servillo portò nel profondo Nord la voce poetica degli autori napoletani: una serata impegnativa ma anche molto emozionante. E quando Stefano Accorsi mise in scena un’opera dedicata all’Orlando Furioso di Torquato Tasso".

Nei prossimi mesi dunque, continua Bailo, "proporremo una serie di manifestazioni per festeggiare l’anniversario: tra queste, il divertentissimo spettacolo di Pippo Bessone, ex membro dei Trelilu, previsto per il 12 maggio".