Fossano torna “capitale della zootecnia”: un successo l’edizione 95 della Mostra del Vitello Grasso [GALLERY]

Un successo la 95esima edizione della Mostra del Vitello Grasso di Fossano, tenutasi oggi (mercoledì 20 marzo) in piazza Dompè: 53 capi – uno in più rispetto all’edizione 2022 – di cui una quarantina piemontesi, tutti di grande qualità.



La Mostra ha segnato ufficialmente l’inizio delle “giornate zootecniche fossanesi”, una rassegna che coprirà i giorni sino a domenica 24 marzo con appuntamenti, focus ed eventi tutti incentrati sul settore zootecnico.

Le premiazioni

Proprio prima del grande pranzo, verso le 11.30, il sindaco Dario Tallone e il vice Giacomo Pellegrino – assieme a diversi membri della giunta e del consiglio comunale, ai rappresentanti delle associazioni di categoria e ai consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso – hanno provveduto a premiare i migliori capi (e le rispettive aziende agricole) delle varie categorie della Mostra.



Nello specifico:

Vitelle incroci nazionali Blu Belga – AA San Carlo di Borgognone Piercarlo

Vitelle di origine estera – AA La Fasenda

Vitelli di origine estera – AA La Fasenda

Vitelle di razze e incroci nazionali – Giancarlo Asteggiano

Vitelli di razze e incroci nazionali – Giancarlo Asteggiano

Vacche grasse razza Piemontese – SA Crosetto F.lli

Vacche grasse razza Piemontesa (COALVI) – SA Delsoglio F.lli

Manzi castrati razza Piemontese – Giuseppe Marengo

Tori grassi razza Piemontese (COALVI) – Gerbotto F.lli

Manze grasse razza Piemontese – AA Migliore Andrea

Manze grasse razza Piemontese (COALVI) – SA Delsoglio F.lli

Vitelli castrati razza Piemontese – Paolo Abrate

Vitelli castrati razza Piemontese (COALVI) – La Casassese

Vitelle razza Piemontese – AA Roccia Silvio

Vitelle razza Piemontese (COALVI) – AA Migliore Andrea

Vitelli razza Piemontese (COALVI) – AA Roccia Silvio

Vitelli razza Piemontese – Paolo Abrate



Sugli scudi la vacca grassa razza Piemonte COALVI dei Fratelli Delsoglio di Fossano, vincitrice del premio come soggetto più bello della fiera. All’azienda agricola di Paolo Abrate, invece, il premio per il maggior numero di capi portati, ovvero ben sette.

Tallone e Pellegrino: “Fossano vera capitale della zootecnia”

“Quest’anno, di nuovo, presentiamo più capi rispetto alla manifestazione di Cuneo – ha ricordato il sindaco Tallone - . Una bella tradizione, quella della Mostra, che dimostra come il presente e il futuro del settore zootecnico sia al centro della nostra attività di promozione”.



“Fossano è sempre più capitale del settore – ha aggiunto Pellegrino - . Con Arap, Coldiretti, CRF e Ascom quest’anno siamo riusciti a organizzare molti eventi, tasselli non isolati ma parte di un percorso specifico votato alla difesa e alla promozione di un settore così importante per la nostra comunità”.