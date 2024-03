Alba, al via i lavori della passerella sopraelevata che porterà ai nuovi uffici Ferrero [FOTO]

I lavori della passerella sopraelevata in via Ognissanti che collegherà il polo dell'ex Filanda con gli uffici Ferrero nel complesso ex Farmea

Inizieranno giovedì 21 marzo i lavori di completamento della passerella sopraelevata che collegherà il polo dell'ex Filanda con i nuovi uffici della Ferrero che avranno sede nel complesso ex Farmea.

Le operazioni di montaggio della struttura comporteranno il divieto di transito veicolare e pedonale in via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Pietro Ferrero e via Giovanni Ferrero, dalle ore 19.30 di giovedì 21 marzo alle ore 6 di sabato 30 marzo.

"È istituito inoltre l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Pietro Ferrero e diretti verso il centro città. Verrà rimosso a tal fine lo spartitraffico centrale di via Ognissanti in modo tale da consentire la manovra", spiega l'assessore Massimo Reggio.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici, aumentare lo spazio dedicato agli uffici e centro direzionale e realizzare un collegamento diretto tra lo stabilimento di via Vivaro e gli uffici amministrativi. Questo permetterà al personale di potersi spostare nelle due direzioni, senza dover scendere in strada.

Il disegno complessivo è più ampio all'insegna del design e dell'equilibrio, come spiegano dalla stessa multinazionale dolciaria: "L'edificio è caratterizzato dalla presenza di volumi vetrati che richiamano l'architettura preesistente dell’Edificio Lineare e da una passerella di collegamento con il Centro Ricerche Pietro Ferrero, realizzata in acciaio e vetro. Il complesso di edifici viene quindi percepito come un'unica costruzione, anche se realizzata in momenti storici aziendali diversi. L’organizzazione degli spazi garantisce un equilibrio tra aree di lavoro individuali e collettive facilitando il nuovo modo di lavorare ibrido, ossia la combinazione tra smart working e presenza in ufficio".

Altri elementi fondamentali sono la sostenibilità e la condivisione: "Il concept architettonico e tutti gli ambienti sono stati progettati per promuovere il lavoro di squadra e la condivisione delle conoscenze, a qualsiasi livello dell'organizzazione. L’edificio è concepito secondo i più moderni criteri di sostenibilità, tra le quali la minimizzazione del consumo energetico, sia in fase di riscaldamento che di raffrescamento, e accortezze quali l’installazione di distributori di acqua ai piani per ridurre l’utilizzo di bottiglie in plastica e rubinetteria automatica per ridurre il consumo di acqua".