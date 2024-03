Savigliano, sabato l'asta dei quadri del professor Cravarezza

La mostra “La magia della vita e dei colori”, allestita a palazzo Muratori-Cravetta nel ricordo del professor Francesco Cravarezza (primario di lungo corso, ma anche pittore, collezionista e filantropo) si avvicina al gran finale.

L'allestimento – organizzato dal Comune di Savigliano e da Oasi Giovani Ets, in collaborazione con il Museo Civico-Gipsoteca – in questi giorni sta proponendo al pubblico una selezione di kilim e sumak, donati da Cravarezza al Museo civico, e 60 dipinti da lui stesso realizzati e donati ad Oasi Giovani con la finalità di un'asta benefica.

Asta che si svolgerà sabato 23 marzo, alle 16.30, quando i dipinti esposti verranno battuti da Piero Senesi, titolare della Galleria Senesi Arte Savigliano.

I dipinti sono stati realizzati tra il 1983 ed il 2006, eseguiti su tela o su iuta, con colori acrilici o ad olio. Diverse le tematiche al centro delle opere, rispecchiate dalle diverse sezioni in cui è stata suddivisa la mostra: dal paesaggio interpretato all'astrattismo, dalle impressioni di mare agli interni e terrazze, passando per i collages ed alcuni quadri non firmati.

Come previsto dalle disposizioni testamentarie di Cravarezza, il ricavato dell'asta sarà poi devoluto alle attività di Oasi Giovani.

«L'ente utilizzerà i proventi per acquistare dei giochi per bimbi per il parco dei micronidi a palazzo Longis – spiega il presidente Gianfranco Saglione –. Una scelta a ricordo delle migliaia di piccoli che Cravarezza ha fatto nascere dal '71 al '90, quando ha lasciato incarico per raggiunti limiti d'età».