Zonta Club Alba Langhe Roero celebra il mese di marzo dedicato alla Donna con la consegna del riconoscimento internazionale “Reveal a gem” al gruppo di studentesse che ha partecipato alla manifestazione studentesca dello scorso 24 novembre “Alba dice no alla violenza contro le donne” con la performance curata dal “Laboratorio Teatrale Albatros”. Sul palco della Sala Beppe Fenoglio di Alba giovedì 21 marzo alle ore 18.00, in memoria dell’attrice zontiana Martina Mansueto, si esibiranno anche l’artista Angioletta Cucé e la compagnia teatrale “Il Fazzoletto Rosso”. Seguirà, su invito, alle ore 20.00, apericena all’Hemingway Cocktail Restaurant di Alba.

Per celebrare il mese di marzo, dedicato alla Donna, lo Zonta Club Alba Langhe Roero, con il patrocinio del Comune di Alba e della Consulta Comunale per le Pari Opportunità ha aderito nuovamente all’iniziativa “Reveal a gem” promossa da Zonta International a livello distrettuale: ciascun club deve individuare una ragazza che abbia meno di 25 anni e che meriti il riconoscimento di Zonta International, per particolari meriti nel proprio ambito territoriale. Zonta Club Alba Langhe Roero, anche quest’anno, ha voluto individuare la propria gemma preziosa ricercandola tra le studentesse che hanno partecipato alla manifestazione promossa da Zonta International del 24.11.2023 "Alba dice no alla violenza contro le donne", con cui sono state coinvolte varie classi degli istituti scolastici superiori albesi.

La scelta quest’anno è ricaduta sul gruppo che ha partecipato alla manifestazione con la performance curata dal “Laboratorio Teatrale Albatros”, essendosi distinto in modo particolare per la sensibilità e creatività con cui ha affrontato il tema della violenza di genere. La cerimonia, con cui verrà consegnato l’attestato internazionale di riconoscimento a Isabella Bollito e Ginevra Maria Angela Albanese del Liceo Scientifico L. Cocito, nonché a Lara Martiner Testa, Megan Boron, Aurora Mazzullo e Isadora Bruno del Liceo Artistico G. Govone, si terrà il giorno 21.03.2024 alle ore 18.00 presso la Sala Beppe Fenoglio di Alba. Seguirà poi alle 20.00, su invito, un’apericena all’Hemingway Cocktail Restaurant di Alba.

Sul palco il gruppo di studentesse riproporrà la propria performance teatrale, mentre l’attrice Angioletta Cucé fondatrice del “Laboratorio Teatrale Albatros”, che da anni si occupa sul territorio di progetti formativi che utilizzano il teatro come uno strumento di sensibilizzazione sociale, si rivolgerà a tutte le donne attraverso un proprio monologo. Si esibiranno, altresì, le attrici del gruppo “Il Fazzoletto Rosso”, Flavia Cigliutti, Giovanna Verrua, Maura Brero, Franca Dominici, Raffaella Mascagni, Elena Ciravegna e Maura Boccato, con alcuni brani finalizzati a mettere al centro dell’attenzione l’universo femminile ed a raccontare la straordinaria forza e determinazione che muove le donne nel loro percorso di autoaffermazione. Non è un caso che l’evento sia dedicato alla memoria della giovane attrice zontiana Martina Mansueto, ideatrice e curatrice del progetto “Il Fazzoletto Rosso”, che ha lasciato Zonta Club Alba Langhe Roero e coloro che l’amavano a gennaio 2024.

La Presidente Zonta Club Alba Langhe Roero spiega che “Anche quest’anno l’iniziativa ‘Reveal a Gem’, promossa a livello distrettuale dalla Governor del Distretto 30 Ivana Sarotto, socia del nostro Club e Presidente della Consulta alle Pari Opportunità, è il risultato della collaborazione tra Zonta Club Alba Langhe Roero e la vice-sindaco, nonché assessore alle Pari Opportunità Carlotta Boffa. Questa volta, a brillare come una gemma preziosa nel nostro territorio, è stato un intero gruppo di studentesse di età inferiore a 25 anni, che dopo aver lavorato in ambito scolastico attraverso il ‘Laboratorio Teatrale Albatros’ ha saputo, con un linguaggio espressivo fatto di movimenti danzati, trasmettere in forma artistica la propria riflessione sul tema della violenza di genere. La performance sarebbe stata certamente apprezzata da Martina Mansueto, che abbiamo imparato ad amare come artista e come amica. Questo evento è un modo per continuare ad averla con noi e per ricordare il suo insegnamento e il suo pensiero sul teatro: uno strumento capace di riportarci all’essenza, di creare legami autentici, di superare le nostre paure per raggiungere insieme obiettivi comuni”.