Auto si rovescia sulla strada provinciale 141 a Moretta. Lievi ferite per la persona alla guida

Non sarebbero fortunatamente gravi le condizioni della persona ferita in un incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 marzo, lungo la Strada Provinciale 141 in territorio di Moretta, tra il paese e Murello.

Qui, per cause in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada per poi rovesciarsi, al punto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento Volontari di Racconigi per aiutare il guidatore a guadagnare l’uscita dall’abitacolo. Lo stesso è stato affidato alle cure dei sanitari del servizio regionale 118 e quindi trasportata in ospedale con un codice di gravità verde.