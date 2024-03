Cucina: 4 tendenze cromatiche che domineranno nel 2024

La cucina è il cuore pulsante della casa. Negli ultimi anni, con i cambiamenti epocali che hanno investito il modo di rapportarsi agli spazi domestici, si tende a uscire meno e, per quanto possibile, a preparare tra le mura domestiche piatti meravigliosi per le persone più care.

Alla luce di ciò, è importantissimo trovare, nella cucina, un luogo di massimo benessere. Le tendenze di design ci danno consigli specifici su funzionalità, tecnologie e tool che, indubbiamente, fanno la differenza.

Se si vuole dare vita alla cucina della propria vita, però, è il caso di andare ulteriormente a scavare a fondo, per arrivare a lui, il colore, strumento di comunicazione, veicolo di bellezza, alleato fondamentale quando si parla di sentimenti e di atmosfera che affascina.

Quali sono i trend cromatici che stanno guidando le scelte di chi compra una cucina nuova in questi mesi? Scopriamone quattro nelle prossime righe.

L’eleganza del nero

Il nero, colore che spicca anche fra le cucine presenti nel catalogo di rivenditori online famosi come designbestoutlet.com, è il re della cucina di moda in questi mesi di inizio 2024.

In grado di catturare l’attenzione al primo sguardo, la cucina nera è tutto tranne che austera.

Nel momento in cui si lavora bene con le finiture, alternando in maniera intelligente lucido ed effetto opaco, si può dare spazio a veri e propri giochi di luce che regalano carattere a uno spazio domestico antico che, in poco tempo, si è trasformato diventando pop e indossando le vesti di rifugio creativo per tutta la famiglia.

Beige (e non solo)

Questi ultimi anni hanno visto perdere letteralmente quota la cucina total white, considerata, fino a poco tempo fa, un vero e proprio must per le case trendy.

Il bianco ha lasciato posto a colori chiari molto originali, tra cui il beige. Nel 2024, sta guadagnando terreno anche il sabbia, opzione decisamente più moderna e in grado di donare comunque all’ambiente una meravigliosa luminosità.

Un suggerimento utile per gestire al meglio la scelta di questo colore consiste nel puntare, per le pareti e per le finiture dei mobili della cucina, verso una sfumatura più chiara.

Con questo semplice espediente, si riesce a far sembrare l’ambiente più ampio.

L’abbraccio del verde salvia

In cucina - e non solo - a dominare i trend quest’anno ci sono i colori della natura, in special modo la cromia verde salvia. Si tratta di un colore che può essere utilizzato come punto di partenza per abbinamenti estremamente originali, come per esempio quello con il grigio fumo.

Questo mix si sposa alla perfezione anche con il legno.

La profondità del blu

La profondità del blu è uno scenario che sempre più italiani stanno scegliendo per la loro cucina.

Cromia che si abbina molto bene con il legno, in particolare con il noce americano, ideale per un parquet all’insegna dell’eleganza, è la risposta giusta per arredare la cucina della casa al mare, così come quella di piccoli appartamenti in città.

Il rigore del grigio

Il grigio, soprattutto nelle sue sfumature più scure, è una scelta amata da sempre più persone per quanto riguarda l’arredamento della cucina.

Anche in questo caso, abbiamo a che fare con una base perfetta per diversi abbinamenti, in particolar modo con quelli che vedono in primo piano colori che richiamano le tonalità della terra.

Nel momento in cui, invece, l’abbinamento è con il bianco, si ottiene un effetto di profondità che non può che lasciare a bocca aperta ogni volta che si varca la soglia della cucina della propria casa.

Il grigio scuro, che ha preso il posto di quello ghiaccio, sarà protagonista anche di altri ambienti indoor, nell’ottica della ricerca del massimo dell’equilibrio nell’arredamento di casa.