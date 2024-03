Da Ponzalino a Saluzzo si svuotano i locali per rinnovo. Tante promozioni da non perdere

Per Ponzalino Arredamenti, in Via Circonvallazione 3 a Saluzzo, è tempo di rinnovo locali, per accogliere le nuove collezioni e adibire gli spazi in modo ancora più accogliente.

Per questo motivo, molti elementi di arredo vengono proposti in promozione con super sconti.

Sarà comunque sempre possibile sfruttare l’abilità dei falegnami interni che da sempre sono il fiore all’occhiello dell’azienda, per adattare o rimodulare cucine, armadi, e ogni zona della casa.





Le promozioni sono valide fino all’esaurimento scorte quindi è importante recarsi subito a curiosare alla ricerca del proprio pezzo in occasione.

Lo showroom adotta il seguente orario: lunedì 14,30/19 - da martedì a venerdì 8,30-12/14,30-19 – sabato 8,30/12-15/19.

Ponzalino Arredamenti - Via Circonvallazione, 3 - SALUZZO (CN) - Tel. 0175.42113