È in partenza “Food in tour”, il nuovo format di Confindustria Cuneo per l’agroalimentare

Si chiama “Food in tour” il nuovo percorso avviato dalla Sezione Agroalimentare di Confindustria Cuneo caratterizzato da una serie di appuntamenti itineranti alla scoperta delle aziende agroalimentari cuneesi. Una volta al mese, a partire da marzo fino a ottobre, il format prenderà vita all’interno di un’impresa selezionata: dopo un momento di accoglienza e benvenuto, gli incontri si struttureranno concentrandosi sulla visita aziendale, cui seguirà la presentazione delle realtà imprenditoriali e l’approfondimento di una tematica di interesse generale, diversa di volta in volta.

Chiara Bardini, presidente della Sezione Agroalimentare Confindustria Cuneo che comprende oltre un centinaio di aziende e conta su una forza lavoro di quasi 8.500 addetti, illustra le ragioni alla base dell’iniziativa: «“Food in tour” nasce dalla volontà di rafforzare la sinergia tra gli imprenditori cuneesi, intensificando la collaborazione tra aziende che operano sullo stesso territorio, ma che magari non hanno ancora avuto l’occasione di fare rete. La nostra intenzione, oltre a creare occasioni di condivisione di buone pratiche e di approfondimento tramite le visite in azienda, è di favorire quegli incontri informali da cui spesso nascono progetti condivisi».

Il primo dei sette appuntamenti si svolgerà giovedì 28 marzo alle 9 con la tappa presso Golosità dal 1885 Srl, celebre impresa dolciaria albese nota per il Torrone Sebaste, con un focus dedicato all’importanza di investire in cultura per far crescere territorio e reputazione aziendale. La mattinata inizierà con un welcome coffee e con la visita al reparto produttivo dell’azienda. Seguiranno l’intervento introduttivo di Chiara Bardini e la presentazione aziendale da parte di Matteo Rossi Sebaste, amministratore delegato Golosità dal 1885 srl. Successivamente si tratterà il tema degli investimenti in cultura sul territorio con Samuel Di Blasi, autore della “Nocciola”, l’installazione commissionata dall’azienda all’artista inserita all’interno del Belvedere di Pepè, e verrà lanciata l’iniziativa “Io investo in cultura”.

A seguito degli interventi previsti da programma sarà possibile spostarsi proprio presso il Belvedere di Pepè (via Bricco 10, Grinzane Cavour) per ammirare la “Nocciola”.

Il tour proseguirà facendo tappa il 12 aprile a Borgo San Dalmazzo, presso l’azienda Agrimontana Spa per poi spostarsi a maggio nella realtà della San Bernardo Spa a Garessio. Nel mese di giugno sarà il turno delle antiche stagionature della Società Agricola Beppino Occelli (Pamparato-località Valcasotto), cui seguiranno le tappe presso Nutkao Srl di Govone a luglio, e Maina Panettoni Spa di Fossano a settembre. A ottobre il percorso si chiuderà con l’ultima tappa presso la Ferrero Mangimi Spa, anch’essa situata nel fossanese.

Le date del tour verranno annunciate sul sito di Confindustria Cuneo di volta in volta.



Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutte le aziende associate a Confindustria Cuneo.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite il sito www.confindustriacuneo.it/calendario.