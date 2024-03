Il 2024 è iniziato da poco più di due mesi ma ha già dato indicazioni importanti per quanto riguarda il trasporto aereo. Da un lato abbiamo le compagnie aeree, che hanno riportato il livello dei servizi e il numero dei voli a quello pre-pandemia. Dall’altro abbiamo il personale di terra e di volo che manifesta con forza per rivendicare migliori condizioni di lavoro e continua a indire scioperi su scioperi. Una situazione ambivalente e complessa soprattutto per i viaggiatori che non raramente si trovano il volo in ritardo o cancellato all’improvviso. Oggi parleremo proprio di cancellazioni, capiremo cosa fare se il nostro aereo viene cancellato e faremo un piccolo passo nella storia per scoprire le cancellazioni aeree più assurde di sempre mai registrate.

Risarcimenti e rimborsi: cosa prevede la legge in caso di cancellazione

La prima cosa da sapere è che i nostri diritti di passeggeri cambiano in base al tipo di volo, comunitario o internazionale.

Rimborso che, si legge sulle pagine di AirHelp, società che si occupa proprio di risarcimenti, può variare tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. In Europa le tutele per le vittime dei disagi sono decisamente maggiori e il rimborso per cancellazioni dei voli è spesso garantito dalla legge comunitaria.

Diversa la situazione nei voli internazionali, per i quali la Convenzione di Montreal da diritto soltanto al rimborso delle spese extra affrontate a causa della cancellazione, e nei voli USA in cui la scelta o meno di risarcire i passeggeri spetta direttamente alla compagnia di trasporto.

Attenzione, però, alle condizioni che possono far venir meno il nostro diritto al rimborso economico. Non ci spetta un rimborso se la cancellazione avviene con almeno 14 giorni di preavviso sulla partenza, se la compagnia ci avverte con minore preavviso ma cambia l’aereo con un altro di orari di partenza e arrivo simili e se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali (problemi di carattere medico, politico, meteorologico).

Cosa posso fare se il mio volo viene cancellato?

Stabilito che la nostra cancellazione rientra in quelle che danno diritto a una compensazione economica, dobbiamo capire come muoverci per chiedere il rimborso. La prima cosa da fare è recuperare la carta d’imbarco o qualsiasi altro documento con il codice di prenotazione. La seconda è prendere nota dell’orario di arrivo se accettiamo un volo diverso da quello cancellato: servirà per stabilire a quanto ammonta il risarcimento. Conserviamo anche le ricevute delle spese extra affrontate a causa della cancellazione e facciamo partire l’iter risarcitorio presso lo sportello dell’operatore. Anche l’assistenza rientra nei nostri diritti.

In alternativa possiamo chiedere il rimborso online o ancora affidare la pratica a una delle società che si occupa di risarcimenti e tutele per i viaggiatori.

La top 5 delle cancellazioni più assurde: posizioni 4 e 5

Non sempre le cancellazioni aeree sono causate da scioperi, proteste o circostanze eccezionali. Spesso sono errori umani o semplici casualità a impedire al volo di partire. Poco tempo fa, ad esempio, un turista spagnolo in rientro dalla Thailandia ha causato da solo la cancellazione di circa 200 voli. Il motivo? Intontito dal jet lag durante uno scalo a Monaco di Baviera ha sbagliato strada per la toilette ritrovandosi in un’area riservata ai passeggeri provenienti da fuori dell’area Schengen. La sua presenza, però, ha fatto scattare l’allarme di sicurezza, costringendo il personale dello scalo a far evacuare tutto l’aeroporto.

Decisamente assurda anche la vicenda legata a un volo Air India partito da Mumbai con direzione Delhi. Il capitano del volo scoprì che la compagnia aveva cancellato uno scalo intermedio a Jodhpur, località in cui doveva recuperare un carico di cipolle. Indignato per l’accaduto si rifiutò di decollare, causando non pochi problemi al suo e agli altri voli.

Le 3 cancellazioni più curiose della storia del traporto aereo

Se le 2 cancellazioni precedenti sembravano assurde prepariamoci perché la top 3 sembra uscita da un film di fantascienza. Sul terzo gradino del podio troviamo l’equipaggio di un volo in partenza da Parigi e diretto a Kuala Lumpur. Amanti del surf, i membri della compagnia presero un volo per cavalcare le onde a Bali ma rimasero bloccati lì a causa dell’eruzione di un vulcano a Java. Risultato? Volo per Kuala Lumpur cancellato.

Nel 1982 un camionista americano decise di fare un esperimento. Ovvero attaccare più di 40 palloncini gonfiati a elio alla sua sdraio da giardino. Non aveva però calcolato il risultato che fu quello di far salire la sedia fino a 5mila metri di altezza, costringendo un volo Pam Am a cambiare rotta e causando non pochi problemi all’aeroporto di Los Angeles.

Primo posto assoluto per l’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton che, nel 1993, fece chiudere tutte le piste dello stesso scalo californiano per qualche ora. La motivazione? Aveva bisogno di una spuntatina ai capelli appena prima di decollare a bordo dell’Air Force One. L’immagine presidenziale prima di tutto.