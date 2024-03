Scopri la Magia Pasquale all'Agriturismo Isorella: Tradizione e Gusto in Tavola

Incastonato nel cuore della campagna, lontano dal trambusto della vita quotidiana, l'Agriturismo Isorella si prepara a celebrare la Pasqua con un'offerta culinaria che promette di incantare i palati più raffinati. Con un menù speciale dedicato a questa festività, gli ospiti possono aspettarsi un'esperienza gastronomica unica, dove i sapori tradizionali si fondono con la creatività degli chef per dare vita a piatti indimenticabili.

Un menù pasquale all'insegna della tradizione e dell'innovazione

La festa di Pasqua all'Agriturismo Isorella è un'ode alla cucina tipica, con un pizzico di innovazione che non mancherà di sorprendere. Gli antipasti introducono il pasto con una varietà di sapori: dall'insalatina di pollo con sedano, noci, pinoli e trevigiana, aromatizzata all'aceto balsamico, alle acciughe del Cantabrico con salsa verde e burro d'alpeggio, fino alla sfoglia di tomino d'alpeggio con lardo pancettato. Ogni boccone è un viaggio alla scoperta dei sapori autentici della terra.

Il primo piatto, conchiglioni su crema di mais, piselli e speck croccante, è una vera delizia per gli amanti della pasta, offrendo un equilibrio perfetto tra la dolcezza del mais e il sapore intenso dello speck. Il secondo piatto non è da meno: l'arista di maiale con salsa all'arancia promette di essere un trionfo di gusto, accompagnato da un tagliere di formaggi nostrani che celebra la ricchezza casearia del territorio.

E per concludere in bellezza, i profiteroles pasquali con piccola pasticceria sono la dolce chiusura di un pasto memorabile, un finale perfetto che combina la leggerezza dei profiteroles con la creatività della pasticceria artigianale.

Un'esperienza completa: oltre il menù

L'Agriturismo Isorella non offre solo un eccellente menù pasquale, ma anche la possibilità di soggiornare nelle sue confortevoli camere Bed & Breakfast, permettendo così di prolungare questa esperienza gastronomica in una vera e propria vacanza all'insegna del relax e della natura. Il prezzo del menù di Pasqua è di €46,00 per gli adulti e €20,00 per i bambini, con acqua e coperto inclusi, mentre vini e altre bevande sono esclusi.

Gradita la prenotazione al numero 330/667562, per assicurarsi un posto in questo angolo di paradiso gastronomico. L'Agriturismo Isorella è il luogo ideale per chi cerca una Pasqua all'insegna del buon cibo, della tradizione e del relax, un'esperienza che sa di casa, di famiglia e di festa. Non perdete l'occasione di celebrare la Pasqua in un modo unico e indimenticabile, immersi nella tranquillità e nella bellezza della natura.

Agriturismo Isorella

Via Isorella, 37

12062 Cherasco CN

Tel. +39 330 667562

Email: info@agriturismoisorella.it