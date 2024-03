Alba: lo spettacolo “Catastrofi limitate” porta sul palco la tematica ambientale al Teatro Sociale

La stagione 2023/2024 del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba prosegue con la delicata e attuale tematica del riscaldamento globale e le gravi conseguenze per il nostro pianeta e le generazioni future.

In tema per la rassegna “Teatro Ambiente”, lunedì 25 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Sociale ospita il Piccolo Teatro Instabile, sul palco con un testo inedito, vincitore di numerosi premi in tutta Italia. Lo spettacolo “Catastrofi limitate”, atto unico di Orazio Di Mauro, con Alessandro Pace e Giovanni Badellino, invita ad una riflessione sull’emergenza climatica che la nostra società si trova a vivere, prendendo spunto da un originale punto di vista.

La trama: alla vigilia di un’importante conferenza sui cambiamenti climatici, due scienziati, Oscar e Walter, amici di lunga data, si confrontano e si scontrano duramente. Le loro posizioni sono distanti e conflittuali in merito alla possibilità e alle modalità di intervento a livello mondiale per limitare le conseguenze del surriscaldamento globale. Nel corso dell'azione drammaturgica rivivono ricordi di esperienze di vita in comune e considerazioni sul ruolo della scienza e sulla responsabilità degli scienziati stessi. La decisione estrema di uno dei due, presa sul finale della storia, potrebbe anche portare a conseguenze drammatiche.

I biglietti dello spettacolo al costo di 10 euro sono acquistabili alla biglietteria del Teatro (piazza Vittorio Veneto 3), aperta tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita.

Inoltre, è possibile comprare i biglietti online su https://www.ticket.it/ricerca-evento.aspx?idx=1&__t=Catastrofi%20limitate e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0173292470 / 472.